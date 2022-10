Plotseling vertrek wethouder Rob de Koe in Rijssen-Holten: ‘Vertrouwensbreuk met fractievoorzitter’

RIJSSEN/HOLTEN - Wethouder Rob de Koe stopt per direct met zijn werkzaamheden voor de gemeente Rijssen-Holten. Dat heeft hij zijn collega's in het gemeentebestuur maandag laten weten. Aanleiding is een vertrouwensbreuk met Bart-Jan van den Berg, de fractievoorzitter van de VVD in Rijssen-Holten. In zijn ontslagbrief geeft de Koe aan hierdoor niet naar behoren te kunnen functioneren.

In mei kwam voor De Koe een langgekoesterde droom uit: wethouder worden. De VVD’er zat daarvoor al van 2006 tot 2019 in de gemeenteraad. Iets wat De Koe, zeker nadat de VVD een zetel verloor bij de gemeenteraadsverkiezingen, niet voor mogelijk had gehouden.

Voor De Koe leek een wethouderspost lange tijd ver weg, en dat zag hij zelf ook zo. Hij stortte zich daarom de afgelopen jaren juist meer op zijn bedrijf TAX Rijssen. Toch kwam het van een nieuwe politieke carrière: de dozen waren nog amper uitgepakt in het nieuwe kantoorpand Enter toen De Koe een sprong in het diepe waagde en koos voor het wethouderschap.

Bedrijf overdragen

Vanwege zijn nieuwe politieke functie kon De Koe niet langer aan het roer blijven bij zijn taxatiebedrijf. Er waren al plannen om het bedrijf binnen vijf tot tien jaar over te dragen aan Van den Berg, die er al een langere tijd werkte. „Dat proces is nu versneld”, vertelde De Koe nog in mei.

Van den Berg nam de bestuurstaken binnen TAX Rijssen over. Dat deed hij samen met de vader van De Koe. „Om te voorkomen dat we in een conflict komen”, verklaarde De Koe de overdracht. Daar ging hij niet vanuit, want zijn relatie met de fractievoorzitter van de VVD was goed. „We kennen elkaar door en door.”

De gang van zaken rond bedrijf kon op kritiek rekenen van Gemeentebelang. De fractievoorzitter én de wethouder van de VVD zijn zo niet alleen politiek met elkaar verbonden, maar ook bedrijfstechnisch. Iets wat tot een ‘afhankelijkheidsrelatie’ zou kunnen leiden, betoogde Erik Alberda in de raad. Desondanks kreeg de wethouder genoeg stemmen voor zijn benoeming.

Zakelijk conflict

„De vertrouwensbreuk heeft geen politieke achtergrond. Het is zakelijk ontstaan”, legt Rob de Koe uit. Verder wil hij niets over zeggen.

„Ik zag het niet aankomen”, vertelt Van den Berg, die de term ‘vertrouwensbreuk’ ook niet gepast vindt. „Het is echt een persoonlijke keuze van Rob. Voor mijn part was hij doorgegaan. Het bedrijf liep goed, ook toen Rob weg was. Alles draaide goed door.” Van den Berg bevestigt dat hij vanwege de huidige situatie stopt bij TAX Rijssen. „Ik ga me nu volledig richten op mijn eigen bedrijf, dat ik er altijd al naast heb gehad. Daar ga ik nu meer energie in steken.”

Beiden willen niet ingaan op de toedracht van de ‘vertrouwensbreuk’.

Plotseling

Het einde van de wethoudersloopbaan komt ook voor de overige leden van het gemeentebestuur plotseling, zo blijkt uit een reactie van burgemeester Arco Hofland. „Ik spreek ook namens alle wethouders als ik zeg dat ik het erg jammer vind dat Rob de Koe nu stopt, onze samenwerking verliep prima. We begonnen de laatste maanden steeds beter te draaien omdat Rob ook ingewerkt raakte. We vinden het bijzonder spijtig dat de samenwerking nu zo plotseling stopt.”

Het takenpakket van De Koe wordt tijdelijk overgenomen door de andere collegeleden. De VVD gaat op zoek naar een nieuwe wethouder.