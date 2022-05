Poffertjesbakker uit Hellendoorn voelt zich gepiepeld na 1 seconde in SBS6-programma Chateau Bijstand

Kind komt in Rijssen vast te zitten tussen spaken van fiets, gewond naar ziekenhuis

RIJSSEN - Een kind is zaterdagmiddag gewond geraakt aan de Wilhelminastraat in Rijssen, nadat het is vast komen te zitten tussen de spaken van een fiets. De brandweer schoot te hulp om het kind te bevrijden. Daarna is het kind ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

