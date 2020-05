Politie betrapt café-eigenaar in Nijverdal die coronaregels aan laars lapt

Update Motorcros­ser ernstig gewond bij training in Hellen­doorn

10:15 HELLENDOORN - Een motorcrosser is zaterdag ernstig gewond geraakt tijdens trainingen op crosscircuit De Koetree aan de Looweg in Hellendoorn. Hoe de crosser ten val is gekomen op de baan van MCNH is niet bekend. Het letsel was zo ernstig, dat de man met een traumahelikopter naar het ziekenhuis is vervoerd.