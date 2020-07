Politie dreigt met boetes voor protestboeren die snelweg A1 bij Holten blokkeren

Politieagenten zijn op de snelweg in overleg met tientallen boeren. ,,We zijn in gesprek en blijven in gesprek met de boeren’’, zegt politiewoordvoerder Anne Coenen. ,,Waar mogelijk gaan we bekeuren.’’

De ANWB spreekt even voor 16.00 uur over een verkeersinfarct. Vanuit Apeldoorn richting Hengelo staat er zo'n dertig kilometer file, goed voor 1,5 uur vertraging. Vanuit de kant van Hengelo, waar de boeren staan, moeten automobilisten rekening houden met twee uur vertraging.

Spontane acties

„Een boer voert niet voor niets zoveel eiwit”, legt Derk Jan Lansink uit. Hij voert vanuit Twente de strijd aan, zoals hij zelf zegt. „Een koe heeft dat nodig om de spiermassa op peil te houden. Het is een topatleet, en zonder die eiwitten kan ze die topprestaties niet leveren. Als we gaan minderen, gaat dat lichaam tekorten ontwikkelen en dat ga je terugzien in de gezondheid van het dier of het kalf of in de kwaliteit van melk. Ze worden zwakker, omdat ze een onderdeel van hun dieet missen.”