Politie Hellendoorn berispt nepagent op Facebook na homofobe berichten

Bowi Jong is één van de schrijvers van de brandbrief aan de KNVB vorige week. De 20-jarige Alkmaarder is homoseksueel én groot voetballiefhebber. Hij stoort zich aan het gebruik van het woord ‘homo’ en ‘flikker’ in de Nederlandse voetbalstadions en schreef de brief om van het negatieve gebruik van de woorden af te komen. Het initiatief leidde tot tal van berichten aan zijn adres. Veelal positief, maar sommige ook negatief.



Zo ontving Bowi zondagochtend een bericht op Facebook dat hem op vrij grove wijze liet weten dat ‘voetbal voor mannen is, niet voor mietjes’: ‘Met je acceptatie dit en dat. Flikker op man!’ . Daar achteraan kreeg hij nog een scheldwoord in zijn inbox. De schrijver zou volgens zijn Facebookprofiel werkzaam zijn bij de Politie Hellendoorn.



Bowi deelde de berichten op Twitter en al snel ontstond er ophef over de zwaar homofobe uitspraken. Vooral het feit dat de schrijver bij de politie zou werken leidde tot verontwaardiging. Twitteraars riepen de politie Hellendoorn online tot de orde en eisten consequenties voor de ‘werknemer’: „Ik hoop graag een klacht in te kunnen dienen, anders ga ik morgen aangifte doen tegen deze ambtenaar”, aldus een Twitteraar.