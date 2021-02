Politie moet raam inslaan om chauffeur uit gestolen vrachtwagen te krijgen langs A1 bij Holten

Medehuur­ders gezocht voor rooms-katholieke kerk in Nijverdal: ‘Als we langer wachten is het straks te laat’

15 februari NIJVERDAL - In het jaar dat het een eeuw geleden is dat de rooms-katholieke Antonius van Padua-kerk officieel in gebruik werd genomen moeten de Nijverdalse katholieken op zoek naar medegebruikers om sluiting van dit godshuis op termijn te voorkomen. „Als we nu niets doen, is het straks te laat.”