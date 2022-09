Politie slingert 30 boze boeren langs A1 op de bon, al weten sommigen dat zelf niet

Zo redde Robbin Bruins twee Hellen­doorn­se rallycou­reurs uit hun brandende auto: ‘Dat portier was al gloeiend heet’

HELLENDOORN - Ze zijn zaterdag bij de Hellendoorn Rally door het oog van de naald gegaan. De auto van bestuurder Ard Hofmeijer en navigator Jolanda Legtenberg botste na een klapband tegen een boom en vloog in brand. Wonder boven wonder kunnen de rallyrijders uit Hellendoorn het navertellen. In 2006 liep een soortgelijke crash wel dodelijk af.

