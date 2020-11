Politie stuit op verborgen ruimte vol drugs in auto langs A1 bij Holten; Amsterdammer opgepakt

HOLTEN/AMSTERDAM - Een 20-jarige Amsterdammer is in de nacht van woensdag op donderdag door de politie betrapt met een flinke hoeveelheid drugs in zijn auto. De wagen stond op de parkeerplaats aan de A1 bij Holten. De politie spreekt van een ‘mooie vangst’.