Politie treft bloedende man aan in Nijverdal, verdachte opgepakt

Kap van bomen bij Esrand in Wierden leidt tot verontwaar­di­ging: ‘Dit steekt ons’

WIERDEN - Buurtbewoners klagen over het kappen van bomen bij de Esrand in Wierden. Een aannemer is daar in opdracht van de gemeente begonnen met het bouwrijp maken van het terrein, waar uiteindelijk de nieuwbouw van De Passie moet komen. Voor de ontsluitingsweg moest een aantal bomen wijken.

14 oktober