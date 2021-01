Politie zet Burgernet in bij zoektocht naar indringer in Holten

Video Koninklijk wandtapijt uit Nijverdal alsnog opgenomen in Museum van Nederland: ‘Ik ben trots dat iedereen dat straks kan zien’

8:35 NIJVERDAL - Voor Oranjefanaat Wilbert Slooijer kan dit jaar nu al niet meer stuk. Zijn wandtapijt van toenmalig koningin Beatrix en prins Claus is opgenomen in de collectie van het Museum van Nederland. Wel in de herkansing, maar dat maakt hem niets uit. Hij beschouwt het als ‘een hele grote eer’.