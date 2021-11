Politieagenten vormen erehaag bij uitvaartcentrum voor overleden Nijverdalse collega Mark Duerink (50)

Veel Hellen­doorn­se kinderen thuis in quarantai­ne, maar intocht van Sint Nicolaas toch te volgen via livestream

HELLENDOORN - Tientallen basisschoolleerlingen uit Hellendoorn zitten thuis in quarantaine, omdat zij of gezinsleden besmet zijn met corona. Ze dreigen daardoor de lokale intocht van Sint-Nicolaas te missen. Maar er is een oplossing in de maak.

18 november