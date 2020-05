Pony in de tunnelbak van Salland-Twentetunnel leidt tot lange file

Raad Hellen­doorn ‘verhuist’ tijdelijk door corona

13:03 NIJVERDAL - De Hellendoornse gemeenteraad wijkt voor het houden van de raadsvergadering op dinsdagavond 12 mei noodgedwongen uit naar de Hellendoornzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur. De raadszaal is te klein om daar in coronatijd veilig te kunnen vergaderen.