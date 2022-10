Poppodium de Lantaarn in Hellendoorn begint een talententraject: ‘Leeftijd maakt niet uit’

Almelose­straat in Wierden vijf dagen dicht voor nieuwe waterlei­ding onder Twenteka­naal

WIERDEN - Rijkswaterstaat is momenteel volop bezig met de verruiming van het Twentekanaal tussen Almelo en Wierden. Omdat het kanaal dieper wordt dan voorheen, moet Vitens enkele waterleidingen verplaatsen of opnieuw aanleggen. Aan het einde van deze maand gaat daarom de Almelosestraat een dag of vijf dicht, want Vitens heeft die ruimte nodig voor het werk.

