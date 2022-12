Pretparkfanaten betalen fors voor een stukje achtbaan: ‘Een wieltje kost zo honderden euro’s’

Wierdense arts beledigd door inburge­rings­boe­te: ‘Ik haalde het examen later wel met de hoogste cijfers’

WIERDEN/DEN HAAG - De in Wierden woonachtige arts Tanya Iakhnovska is zo verontwaardigd over een boete van 1250 euro van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dat zij naar de Raad van State is gestapt. Ze kreeg de boete, omdat ze te lang deed over haar inburgeringsexamen. „Met zo’n boete lijkt het alsof je niet wilde meewerken aan je inburgeringstraject. Dat doet pijn.”

