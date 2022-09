Prijzige aankoop van huis aan Anjelierstraat in Wierden kan nog afketsen, als gemeenteraad er stokje voor steekt

WIERDEN - Er is een kans dat de verkoop van de twee-onder-één-kapper aan de Anjelierstraat 4 aan de gemeente alsnog strandt. Deze week werd duidelijk dat het college van Wierden op eigen houtje een bod uitbracht op het huis en dat dit is geaccepteerd. Normaal gesproken gaat de gemeenteraad daarover.

Wethouder Gert-Jan ten Brinke (CDA) meldde dat hij in de zomer snel moest handelen, omdat de verkoop van het huis een ‘unieke kans’ was.

Daarom werd direct 315.800 euro geboden op de woning die voor 279.000 euro te koop stond. In de praktijk betekent dit dat Wierden 350.000 euro betaalt, vanwege alle bijkomende kosten. Dat er werd overboden, had te maken met de haast en de oververhitte woningmarkt, zei de wethouder.

Grootse plannen

Reden voor de koop is dat de gemeente grootse plannen heeft voor het stuk Anjelierstraat-Tulpenstraat, waaraan het huis staat. Het hele gebied moet op de schop. Hoe precies is nog niet bekend, maar er wordt in de wandelgangen gesproken over nieuwbouwwoningen. Omdat dit nog even duurt, wil Wierden het huis tijdelijk verhuren.

Bezit

Wierden bezit al een groot aantal panden aan de twee straten, waaronder de gemeentewerf. „Als we het huis alvast in bezit hebben, is dat makkelijk als we beginnen met de transformatie”, zei Ten Brinke tegen de raad.

Overigens staan er in het gebied nog wel meer panden van andere eigenaren. Zo is het huis pal naast de Anjelierstraat 4 nog bewoond en is het gebouw In Harmonie van Harmonie Wierden. De wethouder gaf aan in gesprek te zijn, al is er nu geen zicht op nog een aankoop.

Kritiek

Bovendien moet de raad tijdens een toekomstige raadsvergadering nog een klap geven op de Anjelierstraat 4. De VVD en Progressief Wierden lieten zich al kritisch uit, omdat ze de plannen voor het gebied nog niet kennen. De juridische overdracht van het huis moet op 30 december van dit jaar geregeld zijn.

Volledig scherm De twee-onder-één-kappers aan de Anjelierstraat 4 (rechts) en 6 staan midden in de het gebied waarvoor Wierden grootse plannen heeft. © Google Streetview