Prins Dennis en prinses Miranda eerste prinsenstel van De Sükkewottels: ‘Haarle heeft echt zin in een feessie’

Sinds zaterdagavond zwaaien Dennis Cents (45) en zijn vrouw Miranda (42) als de nieuwe hoogheden de scepter over het Sükkewotteldorp. Ze volgen prinses Aggie (Agnes Hofman) op, die door de uitbraak van het coronavirus langer aan het bewind bleef dan verwacht. Het is onbekend of de benoeming van het eerste prinsenstel het begin is van een nieuwe traditie bij De Sükkewottels, maar zoiets is nooit eerder gebeurd in de lange historie van deze carnavalsvereniging.