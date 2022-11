Prins Plakkie en adjudant Gait zwaaien de scepter in carnavalsdorp Holten

MET VIDEO ‘Billenman’ Matthijs (43) uit Nijverdal zoekt op tv opnieuw naar de ware: eerst in First Dates, nu bij Lang Leve de Liefde

HELLENDOORN - Matthijs ter Avest (43) uit Nijverdal is op zoek naar de liefde, naar een maatje om zijn leven mee te delen. In de jacht naar die soulmate heiligt het doel de middelen en gaat hij opnieuw een date op de nationale tv niet uit de weg. Eerst liet hij heel Nederland meekijken in First Dates, nu probeert hij het via Lang Leve de Liefde op SBS. Heeft het opgeleverd waar hij op hoopte?

31 oktober