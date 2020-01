Prinses Aggie regeert over de Sukkewottels in Haarle

Hellen­doorn garandeert muziekles­sen in de klas

11 januari NIJVERDAL - Alle circa 2.800 leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente Hellendoorn moeten minimaal één keer per week muziekles van een professional krijgen in de klas. En het streven naar meer muziek in de klas moet niet beperkt blijven tot één of enkele jaren, maar voor de hele schoolperiode van acht jaar gelden.