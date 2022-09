Protest langs A1 bij Markelo beëindigd, politie bekeurt aanwezige actievoerders

Sportclubs in Nijverdal vrezen voor ledenafna­me door energiecri­sis: ‘12 euro voor de voetbal een probleem’

NIJVERDAL - Sportscholen en zwembad Het Ravijn in Nijverdal beginnen de gevolgen van een hoge energierekening al te voelen; of ze betalen zelf de hoofdprijs of leden haken af. En dat gaat in de winter doorwerken naar de reguliere verenigingen, zo luidt de zorg. „We houden ons hart vast.”

