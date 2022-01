Provincie Overijssel over stikstofuitspraak: ‘Nog meer onzekerheid voor boeren’

De onzekerheid komt bovenop de flinke zorgen die deze boeren toch al hebben, zegt de landbouwgedeputeerde uit Rijssen. Het gaat om boeren die tussen 2015 en 2019 een melding van uitbreiding van hun bedrijf hebben gedaan via het Programma Aanpak Stikstof. Ze zijn door die uitbreiding, vaak van de veestapel, meer stikstof uit gaan stoten. Destijds hadden ze daarvoor geen vergunning nodig en was een melding voldoende.

‘Te goeder trouw gehandeld’

„De betreffende ondernemers hebben in het verleden te goeder trouw gehandeld en volgens de toen geldende regelgeving keurig een melding gedaan. Door de uitspraak van de Raad van State in 2019 is deze PAS-melding echter niet meer geldig. Een ondernemer die bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfsruimte of uitbreiding al heeft gerealiseerd, heeft daardoor voor dat deel door dus geen vergunning meer”, legt Ten Bolscher (SGP) uit. De bedrijven zijn hiermee feitelijk illegaal.

Boeren bang voor handhaving

Natuurorganisatie Mobilisation for the Environment heeft via de rechter afgedwongen dat de minister van Landbouw de bedrijfsgegevens van deze boeren moet verstrekken, zodat precies te zien is wie waar hoeveel stikstof uitstoot. Het gaat om honderden boeren in Overijssel, in totaal 3500 in heel Nederland. Boeren in de regio vrezen een heksenjacht.

‘Snel een oplossing voor legalisatie’

„De minister heeft beloofd om een oplossing te bieden voor het legaliseren van deze PAS-melders”, zegt Ten Bolscher. „Dat is ook wettelijk vastgelegd. We vertrouwen erop dat de belofte ook nagekomen wordt. Om die reden hebben we als provincie Overijssel de minister altijd gesteund bij het verdedigen van de privacy van de PAS-melders. Als provincie zijn we in het belang van onze ondernemers en hun gezinnen bereid om mee te denken bij het vinden van een spoedige oplossing om over te kunnen gaan tot legalisering.”

Hij denkt dan bijvoorbeeld aan het verwerven van extra stikstofruimte. Dat kan door elders minder stikstof uit te gaan stoten. Bijvoorbeeld door activiteiten te stoppen. „Deze ruimte zouden we dan kunnen benutten voor de legalisatie van de PAS-melders in Overijssel. Voorwaarde is dat we met de minister heldere afspraken kunnen maken dat we deze ruimte op een later moment weer terugkrijgen uit de beschikbare ruimte van het Rijk.”

Volledig scherm Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. © Wouter de Wilde | WDW Foto's