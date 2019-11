Publiek met neus bovenop training politiehonden in Haarle: ‘Echt een avondje uit’

Guusje uit Rijssen is 3 jaar oud, maar heeft haar zwemdiplo­ma A al

24 november NIJVERDAL – Duiken is het allerleukst, liefst door zo’n gat in een zeil onder water. Maar eigenlijk vindt Guusje Sterken uit Rijssen alles in het zwembad leuk. Ze haalde zaterdagmorgen dan ook met gemak haar zwemdiploma A. Heel bijzonder voor een meisje van pas drie jaar oud.