Raad Hellendoorn neemt afscheid van ‘De kleine generaal’

NIJVERDAL - De Hellendoornse gemeenteraad heeft dinsdagavond met een minuut stilte en een door burgemeester Jorrit Eijbersen uitgesproken in memoriam afscheid genomen van de op 19 augustus overleden Koos van der Elst (87). Deze Nijverdaller was een spraakmakend raadslid en oud-wethouder.

Klein van stuk , maar groot van daden, hetgeen hem de bijnaam ‘De kleine generaal’ opleverde en de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van der Elst wed door Eijbersen omschreven als een ‘ijverig, betrokken, en nauwgezette politicus en bestuurder’. Hij was eigengereid en vasthoudend en stak zijn mening nooit onder stoelen of banken en dat werd hem in de gemeente Hellendoorn niet door iedereen in dank afgenomen.

CDA, GB en BB

De in Rotterdam geboren en getogen Van der Elst was van 1978 tot 1990 CDA-raadslid. Daarna maakte hij de overstap naar GemeenteBelangen en was in 1998 mede verantwoordelijk voor de verkiezingswinst van deze lokale partij. Hij werd wethouder voor GB tot 2002. Later sloot hij zich aan bij BurgerBelang en was enige tijd voorzitter van deze nieuwe lokale partij.

‘De gewone man’

De lokale politiek bleef hem altijd bezighouden. Eijbersen: „Spitsvondig en met af en toe een sneer liet hij weten wat hij van de politiek en het gemeentebestuur vond in een column in het Twents Volksblad. Die werd altijd ondertekend door ‘de gewone man’. Het was publiek geheim dat Koos van der Elst deze columns schreef. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet voor de gemeente.”