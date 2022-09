Raad van State: ‘Woningbouwplan past prima in weilandje Stokmansveldweg in Rijssen’

Holten over twee weken even hoofdstad van de touwtrekwe­reld: ‘Arena is zo groen als een golfbaan, ondanks droogte’

HOLTEN - De houten afrastering is in de grond geslagen, 50.000 vierkante meter grasveld besproeid en de afzethekken geleverd. Oftewel de arena van Tug of War in Holten begint vorm te krijgen. Dat moet ook, want over 2 weken staan honderden touwtrekkers uit heel de wereld voor de deur.

30 augustus