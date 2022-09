Raad wil nieuwe plek voor hoogspanningsmast aan Hondsdraf, maar dat lijkt vooral kwestie van lange adem

NIJVERDAL - Een hoogspanningsmast midden in de Kruidenwijk? Het is al vele jaren een steen des aanstoots voor de bewoners van met name de Hondsdraf en de Pastinaak. Een raadsmeerderheid (Lokaal Hellendoorn, CDA, GroenLinks) wil nu dat deze mast wordt verplaatst. Maar de vraag is of dat wel haalbaar is.