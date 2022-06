Raadsakkoord Wierden sneuvelt, de oppositie heeft er te weinig vertrouwen in

Hellen­doorns bmx-ta­lent Laure (14) heeft grote ambities: ‘Ik wil naar het WK in Frankrijk’

HELLENDOORN - Ze raast door bochten, springt over bulten en fietst of haar leven er van af hangt. Laure Gottemaker (14) is een talent op de bmx-fiets. Een crossfiets waarmee halsbrekende toeren worden uitgehaald. Ze won al van alles en mag nu naar het wereldkampioenschap in het Franse Nantes. Haar ouders zijn een crowdfundingactie begonnen om de kosten te kunnen betalen.

