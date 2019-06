Raaltenaar rijdt veel te hard bij Haarle en is rijbewijs kwijt

GroenLinks Hellen­doorn: ‘Ballonnen ja, oplaten nee’

14 juni NIJVERDAL - Het oplaten van ballonnen draagt slechts korte tijd bij aan de feestvreugde, maar als ze eenmaal ergens zijn neergekomen is sprake van zwerfafval, dat moeilijk tot niet afbreekbaar is. Bovendien zorgen de resten voor veel dierenleed en -sterfte. Dieren raken hierin verstrikt of zien het aan als voedsel, waardoor hun maag of darmen verstopt raken en zij uiteindelijk van honger omkomen.