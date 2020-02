Rabobestuurder was zelf ook verrast door bankroet Oad: ‘Ik vond het zuur’

,,Ik hoorde er pas van toen Oad al failliet was”, zei Rabo-bestuurder Jan van Nieuwenhuizen (61) donderdagochtend in een getuigenverhoor bij de rechtbank Utrecht. Van Nieuwenhuizen was opgeroepen om helderheid te verschaffen over wat er op 20 september 2013 precies was afgesproken tussen hem en Ank Bijleveld, destijds Commissaris der Koning in Overijssel.