Radeloze Peter Bloemendal ziet in Holten woonhuis en fietsenwinkel in vlammen op gaan

Oudere met corona, blijf je thuis of ga je naar het ziekenhuis?

24 april HELLENDOORN - Stel je bent op leeftijd, hebt een kwetsbare gezondheid en krijgt corona. Wil je dan thuis zorg ontvangen of ga je liever naar het ziekenhuis of naar een corona-afdeling in een verpleeghuis? Zorginstellingen en huisartsen roepen ouderen in Twente op om over die vraag na te denken.