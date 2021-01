Ravage in Daarle: auto's belanden in tuin van woning

Video Vlinder­tuin in Laos inspireert rotaryclub tot geldinzame­ling: ‘Dit maakt ons echt gelukkig’

29 december NIJVERDAL - De Rotaryclub Hellendoorn-Nijverdal en omstreken zet zich al vele jaren in voor allerlei lokale goede doelen. Maar soms kijken de leden van deze serviceclub ook over de eigen grenzen en wordt een aanzienlijke financiële bijdrage gegeven aan een doel dat niet zo voor de hand ligt als een vlindertuin en dorp in Laos in Zuidoost-Azië.