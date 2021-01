Ravage in Daarle na botsing in voortuin: ‘Ik zat in de woonkamer toen het gebeurde’

Automobi­list verliest macht over het stuur en belandt in sloot op A1 bij Holten

29 december HOLTEN - Een automobilist is dinsdagochtend met zijn auto in de sloot beland op de A1 bij Holten. Door nog ronbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur, waarna hij in de berm terecht is gekomen en vervolgens in de sloot is beland.