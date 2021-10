Ravage op A1 bij Holten nadat vrachtwagen op bus met pech botst

Motorcros­ser gewond na ongeluk tijdens training in Holten, traumaheli­kop­ter opgeroepen

9 oktober HOLTEN - Een motorcrosser is zaterdagochtend ogenschijnlijk zwaargewond geraakt na een ongeluk op de kruising van de Kniepenweg met de Zuurbergweg in Holten. Een traumahelikopter is opgeroepen. Over de ernst van de verwondingen is nog niks bekend.