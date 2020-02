Ravage op oprit A1 bij Holten na ongeval, verkeer wordt omgeleid

Kleine Kapel Noetsele als nieuwe bezinnings­plek in Nijverdal

3 februari NIJVERDAL - Nijverdal is sinds kort een kapelletje rijker. De Kleine Kapel Noetsele is een initiatief van de Protestantse Gemeente Nijverdal (PGN) en is gevestigd in een ruimte achter de pastorie van dominee Kaljouw aan de Noetselerweg 55. Op deze plek was vroeger vele jaren het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Kerk in Nijverdal ondergebracht.