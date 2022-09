Rechtbank Almelo: vrachtwagenchauffeur (53) uit Nijverdal pleegde ontucht met dochter (13)

Fietsster gewond na botsing met auto in Nijverdal

NIJVERDAL - Bij een botsing tussen een fietsster en een auto op de kruising Grotestraat met de Smidsweg is vrijdagochtend de fietsster gewond geraakt. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De ernst en de aard van het letsel zijn niet bekend.

