Rechter: Drugspand in Hellendoorn terecht gesloten: ‘Ik had snel geld nodig voor mijn zieke moeder’

Dealen

Volgens de politie en gemeente blijkt uit de aangetroffen hoeveelheid soft- en harddrugs (handelsvoorraad) dat vanuit dit huis werd gedeald. Bij woningcorporatie Reggewoon en gemeente Hellendoorn zijn recent meerdere klachten binnengekomen, waaruit zou blijken dat het dealen vanuit die woning ook na die huiszoeking gewoon is doorgegaan. De huurwoning ligt in een woonwijk en in de directe nabijheid van sportpark De Voordam en dat was voor burgemeester Eijbersen voldoende reden om tot actie over te gaan en het pand zes maanden te sluiten.