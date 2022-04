Rechter maakt korte metten met horrorhuurder uit Holten die poep in tuin gooit van huurbaas

De verhuurder spande onlangs een zaak aan tegen zijn huurder. De man trok in 2018 in de aanleunwoning bij de boerderij van de Holtenaar. Al snel wordt duidelijk dat hij geen ideale huurder is en uiteindelijk gaat het contact tussen beide buren alleen nog maar via de mail. In februari 2021 mailt de huurder dat hij schade heeft van de winterstorm. Die schade claimt hij bij de verhuurder, maar staat hem niet toe om een kijkje te nemen bij de schade. Als gevolg daarvan wil de verzekeraar niet uitkeren.