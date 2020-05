Ree gered van de verdrinkingsdood in Daarlerveen

Twee gewonden door mogelijk steekinci­dent in Rijssen

8:51 RIJSSEN - Aan de Hagslagen in Rijssen zijn vrijdagdag op zaterdagnacht twee mensen gewond geraakt door een mogelijk steekincident. Het incident is voorgevallen op het binnenplein van het appartementencomplex aan de Hagslagen. Een persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De andere betrokkene is door de politie naar de huisartsenpost gebracht.