Reggewijs: Nieuwe openbare Daltonschool in Nijverdal-Zuid officieel geopend

NIJVERDAL - Reggewijs is de naam van de nieuwe openbare Daltonschool aan de P.C. Stamstraat in Nijverdal, die is ontstaan uit de fusie van ’t Heem en De Peppel. Vrijdag was de officiële opening en maakten de kinderen kennis met hun nieuwe klasgenootjes en juffen.

Directeur Rob Huberts schiet in de lach als hem wordt gevraagd naar alle suggesties voor de naam van de nieuwe fusieschool. Dat moeten er volgens hem zo'n 20 zijn geweest, die varieerden van Watertoren en Hertenkamp tot De Hemel. „En dat voor een openbare school.”

Reggewijs en Reggewinde

Huberts vervolgt: „De winnende naam was een suggestie van leerkracht Josine de Ruiter en verwijst zowel naar de locatie van de school dicht bij de Regge als naar het feit dat we hier onderwijs geven en de kinderen wijsheid willen meegeven. Bovendien lijkt de naam enigszins op Reggewinde, de enige andere openbare Daltonschool in Nijverdal, waarmee we nauw samenwerken.”

Quote Sommige ouders van ’t Heem vinden dat de afstand naar Reggewijs te groot is en sturen hun kinderen daarom volgend schooljaar naar Reggewinde Rob Huberts, Directeur Reggewinde

Reggewijs begint het nieuwe schooljaar met 94 leerlingen en vijf deels samengestelde groepen: 1/2, 3/4, 5/6, 7 en 8. Huberts kijkt tevreden terug op het hele fusieproces en is blij dat geen enkele ouder van ‘t Heem ontevreden of boos heeft gereageerd dat de nieuwe school in multifunctioneel centrum De Twijn is gehuisvest, waar De Peppel al zat. Huberts: „Sommige ouders van ‘t Heem vinden dat de afstand naar Reggewijs te groot is. Ik schat dat zo'n tien leerlingen daarom volgend schooljaar naar Reggewinde gaan. Wij verwachten de komende jaren nog wel wat te kunnen groeien”.

In optocht

De leerlingen van 't Heem gingen vrijdagochtend op hun met ballonnen versierde fietsen en onder begeleiding van een motoragent naar de nieuwe school. Ze werden ter hoogte van snackbar De Watertoren opgewacht door de leerlingen van De Peppel om daarna samen de laatste honderden meters naar het schoolplein van Reggewijs af te leggen.

Daar onthulde de leerlingenraad het logo van de nieuwe school in aanwezigheid van Hellendoorns onderwijswethouder Anja van den Dolder, Vanessa de Zwart en Berthold van Leeuwen van de overkoepelende onderwijsstichting Varietas en fusieonderzoeker Herman Wevers. Na de onthulling kwam clown Funny langs om voor iedereen een ballonnencreatie te maken. De leerlingen konden zich laten schminken en werden getrakteerd op een patatje met snacks.

Verbouwing

Huberts vindt het een goede zaak dat Reggewijs een week voor de zomervakantie al een feit is. „Hierdoor hoeven de kinderen zich niet de hele vakantie zenuwachtig af te vragen bij wie ze straks allemaal in de klas komen en welke juf ze krijgen. Ze kunnen nu al met elkaar kennismaken en de nieuwe pikorde in de klas bepalen, zodat ze na de vakantie met een vertrouwd gevoel weer naar school gaan. 't Heem staat al helemaal leeg, zodat het verbouwd kan worden voor de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs van de Elimschool”, aldus Huberts.

Volledig scherm Clown Funny kwam vrijdag langs om voor alle leerlingen van Reggewijs een ballonnencreatie te maken. © Eva Bosch