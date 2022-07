‘Reuring op gebied van techniek’ bij Remo West-Twente in Rijssen

Podcast Vloeken in de kerk of zegen voor onderne­mers? Hoe Holten op een wondere wijze alsnog een koopzondag kreeg

RIJSSEN/HOLTEN - Het was een historisch besluit. Eind mei stemde de gemeenteraad in Rijssen-Holten in met een initiatiefvoorstel dat een koopzondag in Holten mogelijk maakt. Opvallend, in een gemeente waarin de christelijke SGP de grootste partij is. Hoe kregen andere partijen het tóch voor elkaar om het voorstel door de gemeenteraad te krijgen?

9 juli