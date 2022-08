Richard de Jong (49) uit Hellendoorn ontwerpt al 22 jaar ‘groene paradijsjes voor de liefhebbers’

De Jong groeide op in Vriezenveen. Hij wilde boswachter worden, want de vrijheid en natuur trokken hem. Na de lagere landbouwschool in Wierden ging hij naar de middelbare tuinbouwschool in Zenderen. Hij werd echter van school gestuurd. „Ik was in die tijd nogal rebels, had meer oog voor brommers en meisjes dan de les”, vertelt hij. Leren was niet echt zijn ding, maar deeltijd onderwijs bleek de oplossing.