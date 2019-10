Rietgedekt hotel Hoog Holten ontruimd na afgaan rookmelder, geen brand ontdekt

Video A1 een nacht dicht: grote scharen knippen fietsbrug bij Rijssen weg

11:31 RIJSSEN - Met grove kracht is in de nacht van zaterdag op zondag fietsbrug De Wakels over de A1 bij Rijssen weggeknipt. De brug moest weg, omdat het middensteunpunt het zicht voor automobilisten beperkt.