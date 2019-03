Vruchten

Toegankelijkheid

De prijs van de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf wordt tweejaarlijks uitgereikt. Rijssen-Holten eindigde ook landelijk al eens op de eerste plaats. Burgemeester Arco Hofland toonde zich trots op het ondernemersklimaat in zijn gemeente. „Dit is duidelijk Rijssen-Holten, we scoren 8.1 voor het ondernemersklimaat. Een ondernemer gaf aan dat de toegankelijkheid bij ons vanzelfsprekend is. Als het nodig is wordt er ruimte gemaakt.”