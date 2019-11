Rijssen-Holten kort op het minimabeleid

Overschrijding

De korting raakt de inwoners van de gemeente, die het toch al niet breed hebben. Verantwoordelijk wethouder Bert Tijhof (ChristenUnie): „De mensen die het betreft zullen deze maatregel gaan voelen. Dit gaat pijn doen. Maar we beknibbelen niet op ons beleid. Wel willen we de overschrijding van het budget terugdringen. We hebben in het verleden meer uitgegeven dan de bedoeling was en dat draaien we nu terug”, aldus Tijhof.