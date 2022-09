Rijssen-Holten slijpt de bijl voor drie oude lindes in stadscentrum en daar begrijpt de buurt helemaal niets van

Escaperoom-dominee Gert predikt vanaf nu in zijn oude thuisbasis Nijverdal: ‘Je zal mij niet in toga zien’

NIJVERDAL - Als jochie van 10 spreekt Gert de Ruiter (56) twee kiftende kerels bij een bloemenveiling aan op hun gevloek. Een keerpunt in het leven van de jonge Nijverdaller. „Het was alsof een stem in mijn oor schreeuwde dat ik ooit predikant zou worden.” Dat is hij sinds kort in het dorp waar hij opgroeide. In de Kruidenwijk.

31 augustus