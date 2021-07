Rijssen-Holten voor derde keer verkozen tot meest mkb-vriendelijke gemeente van Nederland

Wethouder economie Bert Tijhof zegt ‘bijna verwonderd’, te zijn dat het weer is gelukt. „Het is mooi een bevestiging te krijgen van ondernemend Rijssen-Holten dat we vriendelijk voor ons midden- en kleinbedrijf zijn. Het is nu de derde keer, maar we kunnen dit niet gewoon gaan vinden. We zijn er best een beetje trots op, vooral ook omdat er door zoveel mensen aan is en wordt gewerkt.”