Rijssen-Holten wil binnen acht jaar 1800 nieuwe woningen, maar ook in dé bouwgemeente van Twente blijft het lastig voor starters

Jurgen van Houdt nieuwe burgemees­ter van Rijs­sen-Hol­ten

Jurgen van Houdt wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten. Van Houdt is lid van de ChristenUnie en momenteel wethouder in Enschede. Hij volgt CDA’er Arco Hofland op, die in januari 65 jaar wordt.

15 december