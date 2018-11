Rijssen-Holten wil onderzoek naar fietssnelweg tussen Deventer en Wierden

Hellen­doorn wil hondentoi­let­ten opheffen

9:27 NIJVERDAL - Hondenbezitters in de gemeente Hellendoorn zijn binnenkort verplicht de uitwerpselen van hun trouwe viervoeters zelf op te ruimen. Dat geldt voor de hele gemeente met uitzondering van het eigen erf of tuin. Ze moeten de hondenpoep in een plastic zakje stoppen en deze in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren. De hondentoiletten worden opgeheven.