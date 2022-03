Rijssen-Holten wil tweetalige plaatsnaamborden: ‘Laten we trots zijn op ons dialect’

„We zijn een vooruitstrevende gemeente. Laten we nu ook eens vooruitlopen door onze plaatsnaamborden tweetalig te maken”, aldus Jan Berkhoff, gemeenteraadslid van de ChristenUnie die zelf goed uit de voeten kan in het dialect. „In Friesland en Groningen heb je ook tweetalige borden. Maar in Overijssel en Twente houdt het op. Laten we de eerste gemeente zijn met deze aanduiding. Laten we trots zijn op ons dialect.”