Rijssen-Holten wil voor bijna derde deel bomen of groen in centra of wijken: ‘Mag ook rustig 40 procent zijn’

Symboli­sche sleutel­over­dracht bij Kampus in Rijssen, maar studenten komen pas in augustus

RIJSSEN - De Kampus in Rijssen is klaar. Vrijdag 1 juli was de officiële sleuteloverdracht. Toch is het nog even wachten tot de studenten hun nieuwe onderkomen kunnen bewonderen. Die komen pas in augustus, na de zomervakantie.

