Rijssen ouderwets in de ban van het aloude zeemanslied, maar wel met één podium minder

1. Twee in plaats van drie podia, wat is er loos?

„Bij Spekhorst voor de deur is helaas geen ruimte meer. Daar is in de afgelopen jaren een en ander veranderd in de omgeving. Er zijn banken en wat andere obstakels geplaatst. Voor het podium is helaas geen plek meer. Geeft niets. Doen we het met twee podia en vier koren, in plaats van de gebruikelijke zes.”

2. Wat kunnen we verwachten?

„Optredens van de Kajuitzangers uit Putten, de Bornse Maten, het Shantykoor Riessen en onze Lee-Sanghers uit Enter.”

3. Wat vindt u zo leuk aan zingen in zo’n koor?

„Wat je losmaakt bij je publiek. Vooral de wat oudere luisteraars, want we staan toch veelal in zorgcentra. Als je ouder wordt, denk je steeds vaker terug aan vroeger. Dat weet ik, want ik ben zelf ook al 76. Nostalgie raakt je meer. Die oude zeemansliedjes maken dat gevoel heel sterk los. Als ik die mensen zie meezingen en genieten, dat is toch geweldig?”

4. Maar er komt een tijd dat die generatie er niet meer is

„Daar heb je gelijk in. Het kan best dat shantykoren er over een jaar of vijf à tien heel anders uitzien, omdat mensen de liedjes simpelweg niet meer kennen. Bovendien vergrijzen wij zelf ook. De meeste koorzangers zijn 70 jaar en ouder en nieuwe aanwas is schaars. Aan de andere kant ben ik zelf in de jaren 60 opgegroeid en was ik toen verknocht aan Simon & Garfunkel en The Rolling Stones en niet aan zeemansdeuntjes. Nu is dat anders, dus misschien is het tijdlozer dan we denken.”

5. Wat moeten we zaterdag echt niet missen?

„Het hoogtepunt is de samenzang om 17.00 uur op het Schild. Dan zetten we drie absolute krakers in om al het publiek mee te laten zingen en deinen. Welke? Nou, in elk geval Daar in dat kleine café.”