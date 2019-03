Rijssen vreest voor Amsterdamse toestanden met Bed & Breakfasts

RIJSSEN - Hij is een beetje bang voor Amsterdamse situaties met veel overlast in de bed & breakfasts van Rijssen-Holten. Die vrees sprak schaduwraadslid Sander Lubberhuizen van D66 donderdag uit in de commissie Grondgebied.

Engelse toeristen

CDA’er Dieger ten Berge had net een grapje gemaakt over de kwestie. “We hoeven niet beducht te zijn dat hier toestanden ontstaan, zoals in Amsterdam met rare Engelse toeristen”, stelde hij. De christendemocraat vond dat voor B&B’s nu te veel regels gehanteerd worden. “Ook nog tot op de kleinste details. In de toekomst moeten we bekijken hoe we met voorschriften toekunnen, zonder dat zich binnen onze gemeente een hausse aan allerlei B&B’s zal ontwikkelen. We zijn Amsterdam niet...”

Airbnb’s

D66’er Lubberhuizen toonde zich juist wel huiverig. “Ik sluit niet uit dat straks in Rijssen-Holten ook airbnb’s voorkomen, zoals in Amsterdam. Dat heeft te maken met de ruimere regelgeving die we willen toepassen als gemeente. Dan komt alles iets te los in z’n jasje te zitten, en dan zie je vanzelf Amsterdamse taferelen opkomen.”

Brandveiligheid

Verantwoordelijk wethouder Ronald Cornelissen gelooft niet dat zich in de B&B’s Rijssen-Holten Amsterdams spektakel zal voordoen. In een bed & breakfast blijft het verblijf van gasten, om te overnachten en te ontbijten, altijd ondergeschikt aan de woonfunctie. Er mogen niet meer dan 10 personen de nacht doorbrengen, omdat anders de brandveiligheid in gevaar komt. In Rijssen-Holten geldt ook een maximum voor het aantal gastenkamers: 2 in percelen kleiner dan 800 vierkante meter (5 personen) en 3 in grotere percelen (6 personen).

Overlast